Минэкономики планирует получить прирост экономики на 2,7% из-за обновления грузовых вагонов

Минэкономики вместе Мининфраструктуры работают над разработкой Программы кардинального обновления железнодорожной отрасли, ожидается, что эта инициатива сможет принести дополнительный рост ВВП от 2,7% в год.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Программа, главным образом, касается обновления парка пассажирских и грузовых вагонов, закупки новых дизель поездов.

Так, инициатива по решению проблематики рынка грузовых вагонов базируется на введении ограничений эксплуатационного возраста на основные группы грузовых вагонов; поощрении спроса на новые вагоны украинских производителей через компенсацию государством процентной ставки по кредитам на покупку железнодорожных вагонов; ограничении ввоза и эксплуатации старых вагонов из соседних государств в Украине; применении технического инструмента для проведения дополнительных ремонтов и инспекций старых вагонов, которые подорожают в обслуживании.

"Результатом инициативы должно стать кардинальное обновление грузовых вагонов в ближайшие 10 лет и дополнительный рост ВВП от 2,7% в год", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

По решению проблем на рынке пассажирских вагонов, одним из вариантов может быть обновление подвижного состава из-за частичного государственного финансирования под государственные гарантии.

"Предварительно, такая программа обновления пассажирского подвижного состава требует введения в эксплуатацию не менее 100 новых пассажирских вагонов в год", - добавил Петрашко.

Напомним:

Кабинет министров хочет предложить в следующем году выделить 3,288 миллиарда гривень на закупку 100 пассажирских вагонов, а также еще 1,179 миллиарда на модернизацию железнодорожной инфраструктуры.