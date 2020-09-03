В 2021 году государство может профинансировать масштабное обновление вагонов "Укрзализныци"

Кабинет министров хочет предложить в следующем году выделить 3,288 миллиарда гривень на закупку 100 пассажирских вагонов, а также еще 1,179 миллиарда на модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил новый глава УЗ Владимир Жмак.

Как сообщает глава компании сейчас в правительстве прорабатывается и готовится к подаче на рассмотрение Верховной Рады внесения в общий фонд государственного бюджета на 2021 новых бюджетных программ.

Речь идет о программе обновления подвижного состава для перевозки пассажиров, предусматривающий выделение 3,288 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов и программу "Модернизация железнодорожной инфраструктуры" на сумму 1,179 млрд грн.

По словам прессслужбы УЗ, возможное выделение бюджетных средств на обновление пассажирского подвижного состава и модернизацию инфраструктуры станет беспрецедентным проектом в истории независимой Украины.

Напомним:

В 2019 году "Укрзализныця" обратилась в Верховную Раду и Кабинет министров с просьбой выделить компании из государственного бюджета 7,1 млрд грн на вагоны.

По данным УЗ, 2,2 млрд грн из общей суммы составляет недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров за 2016-2018 гг., 4,9 млрд грн - капитальные затраты на пассажирские перевозки, которые фактически были осуществлены УЗ в 2016-2018 годах в связи с невыполнением ст. 10 закона "О железнодорожном транспорте".