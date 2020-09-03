В июле-августе инфляция была ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п., дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления.

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"В июле-августе инфляция была ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. Динамика базовой инфляции была сдержанной. Оживление потребительского спроса, а также подорожание топлива и природного газа, которое отражает тенденции мировых рынков, уравновешивались сезонной коррекцией цен на сырые продукты питания", - рассказал он.

По словам Шевченко, показатели импорта, розничного товарооборота, расходов граждан на внутренний туризм, недвижимость и автомобили свидетельствуют о дальнейшем восстановлении потребительского спроса, которое, вероятно, продолжится и в ближайшие месяцы.

"Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире.

В то же время постепенное выздоровление мировой экономики от коронакризиса и в дальнейшем будет толкать цены на энергоресурсы вверх. Весомый вклад в общий показатель инфляции также будет иметь статистический эффект низкой базы сравнения, сложившейся в последние месяцы прошлого года. Все это создает почву для вхождения инфляции в целевой диапазон до конца года", - добавил он.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

В июле 2020 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.

Экономическая правда