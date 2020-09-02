Кабмин хочет контролировать лишь 25% банковской системы
Кабмин на заседании 2 сентября одобрил предложенный Минфином вариант стратегии реформирования государственного банковского сектора.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Кабмин в частности планирует:
- внедрить стратегии для каждого государственного банка;
- до 2025 года снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;
- сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;
- защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.
В Кабмине ожидают, что банки госсектора начнут переговоры с финансовыми советниками для определения дорожной карты и стратегии продаж для достижения снижения доли государства до декабря 2021 года.
Международная финансовая корпорация Всемирного банка уже одобрила предоставление займа Укргазбанку, который будет конвертирован в дополнительный капитал банка. В дальнейшем банк должен быть приватизирован.
Также создаются предпосылки для обеспечения вступления международных финансовых организаций в капитал Ощадбанка до конца 2020 года.
Эти условия включают несколько факторов, в частности, лишение государственной гарантии вкладов Ощадбанка и присоединение к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (октябрь 2020 года). Ожидается, что участие МФО в капитале Ощадбанка приведет к мажоритарной или полной приватизации банка до конца 2025 года.
Также государство преследует цель выйти из капитала ПриватБанка (продажа 100%).
Для Укрэксимбанка Кабмин стремится найти миноритарного инвестора на 5-летнем горизонте с потенциальной приватизацией в долгосрочной перспективе.
Экономическая правда
экономическая правда
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