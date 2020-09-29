В следующем году Зеленский анонсирует "Большую реставрацию"

В Украине в следующем году рядом с "Большим строительством" будет запущена масштабная программа большой реставрации, предусматривающая восстановление 100 объектов культуры и туризма.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Винницкой области.

Напомним, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов страны.