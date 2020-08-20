Все разделы
Укр / Рус

На реставрацию культурных объектов нужно 55 миллиарда на ближайшие 4 года - министр культуры

Четверг, 20 августа 2020, 14:52
 

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На осуществление программ на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн", - сказал Ткаченко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он отметил, что речь идет не только о реставрации и реконструкции этих объектов, но и о строительстве новых сопутствующих сооружений, и о создании Центров культурных услуг.

В частности, трансформацию клубов и библиотек в современные центры.

По словам министра, в ведении Минкультуры находятся 130 тыс. недвижимых объектов, 80% из которых нуждаются в срочной реставрации.

"Наша идея по реконструкции и реставрации - это не просто сохранить объекты, а наполнить их новыми смыслами", - отметил Ткаченко.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

бюджет

powered by lun.ua
Материалы по теме
Повышение "минималки" будет стоить госбюджету 4 миллиарда 20 августа 2020, 13:32
Правительство выделит еще 117 миллионов на реконструкцию аэропорта "Одесса" 19 августа 2020, 13:44
Кабмин привлечет 250 миллионов евро кредитов от Cargill 18 августа 2020, 12:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!