На реставрацию культурных объектов нужно 55 миллиарда на ближайшие 4 года - министр культуры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На осуществление программ на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн", - сказал Ткаченко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он отметил, что речь идет не только о реставрации и реконструкции этих объектов, но и о строительстве новых сопутствующих сооружений, и о создании Центров культурных услуг.

В частности, трансформацию клубов и библиотек в современные центры.

По словам министра, в ведении Минкультуры находятся 130 тыс. недвижимых объектов, 80% из которых нуждаются в срочной реставрации.

"Наша идея по реконструкции и реставрации - это не просто сохранить объекты, а наполнить их новыми смыслами", - отметил Ткаченко.