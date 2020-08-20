На реставрацию культурных объектов нужно 55 миллиарда на ближайшие 4 года - министр культуры
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов страны.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"На осуществление программ на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн", - сказал Ткаченко на пресс-конференции в Киеве в четверг.
Он отметил, что речь идет не только о реставрации и реконструкции этих объектов, но и о строительстве новых сопутствующих сооружений, и о создании Центров культурных услуг.
В частности, трансформацию клубов и библиотек в современные центры.
По словам министра, в ведении Минкультуры находятся 130 тыс. недвижимых объектов, 80% из которых нуждаются в срочной реставрации.
"Наша идея по реконструкции и реставрации - это не просто сохранить объекты, а наполнить их новыми смыслами", - отметил Ткаченко.
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