Конституционный суд отложил рассмотрение закона о рынке земли на неопределенный срок

Конституционный суд отложил на неопределенный срок рассмотрение представления 48 нардепов относительно соответствия Конституции закона про рынок сельхозземель.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что о дате и времени ее рассмотрения будет сообщено дополнительно

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Напомним:

4 мая в Конституционный Суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения. Тогда подписантами выступили депутаты "Батькивщины" и "За майбутне".

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на оборот земель сельхозназначения.

Экономическая правда