Бюджет-2021: Минэнерго предлагает выделить 11,6 миллиардов на долги по "зеленому" тарифу

И.о. министра энергетики Ольга Буславець представила нардепам из профильного комитета ВР запрос на выделение средств из госбюджета-2021, в частности, Минэнерго предусматривает выделение 11,55 млрд грн на расчеты по "зеленым" тарифам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Общая сумма запроса Минэнерго - около 16 млрд грн.

"Средства предлагают предусмотреть на энергоэффективность, модернизацию угольных шахт, защиту средств для вывода из эксплуатации атомных энергоблоков, погашение задолженности по ЕСВ для угледобывающих предприятий, расчеты по "зеленому" тарифу и погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии", - говорится в сообщении.

В частности, для программы "теплых" кредитов планируется предусмотреть 150 млн грн.

"Также Министерство предлагает предусмотреть средства для уплаты части взноса Украины в Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. Весь взнос составляет 10 млн евро. Выплаты планируется делать в течение 5 лет равными частями. Поэтому в следующем году должно быть предусмотрено 2 млн евро (69,5 млн гривен).

Сотрудничество с Фондом дает возможность доступа средств, значительно превышающих сумму взноса. Эти средства будут предоставляться на безвозвратной основе. Их будут использовать для совместных с международными финансовыми организациями инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня энергоэффективности в сфере коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, управления отходами и использования возобновляемых и альтернативных источников энергии в Украине", - добавили в ведомстве.

Для государственных угледобывающих предприятий Минэнерго предлагает выделить 1,4 млрд грн на погашение задолженности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, которая накапливалась с 2014 года.

Также министерство предлагает предусмотреть на модернизацию шахт 2 млрд грн.

"Минэнерго предлагает решить вопрос задолженности, возникшей на оптовом рынке электроэнергии. Верховная Рада в июле приняла соответствующий закон (№ 719-IX). Для реализации этого закона Минэнерго предлагает предоставить Минфину право по решению Кабмина выдавать облигации внутреннего государственного займа. Это позволит финансово оздоровить государственные энергетические компании (НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго").

Народные депутаты согласились с необходимостью урегулирования этого вопроса, однако будут проводиться дополнительные консультации относительно необходимых объемов средств", - говорится в сообщении.

Напомним:

Депутаты фракции "Слуга народа" предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов, чтобы в четвертом квартале 2020 года погасить долг перед производителями "зеленой" энергетики.

Экономическая правда