Глава пассажирских перевозок "Укрзализныци" увольняется 

Руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" (УЗ) Максим Миняйло написал заявление об увольнении.

Об этом сообщил член набсовета УЗ Сергей Лещенко на своей странице в Facebook

"Времена в "Укрзализныце" меняются, и это следует понять тем, кто думает, что все вернется. Господин Миняйло из филиала "Пассажирская компания" тоже так думал, но уже написал заявление об увольнении", - написал он.

Напомним, 29 января детективы НАБУ проводили обыски в упомянутом филиале в рамках дела о закупке угля.

Детективы расследуют возможную причастность к завладению 28 млн двух сотрудников департамента экономической и информационной безопасности УЗ, которые, будучи членами тендерного комитета, вродебы принимали меры для исключения участников торгов с целью победы в них заранее определенной компании.





