Фонд госимущества выставил на аукцион еще один объект "Укрспирта"

Фонд госимущества объявил акцион по продаже еще одного объекта ГП "Укрспирт" - Лопатинского спиртового завода, стартовая цена - 18,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

"Место осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" находится в Львовской области - в 90 км от областного центра. Мощности завода могут быть применены для изготовления этилового (ректификованный зерновой, зерновой высшей очистки) и пищевого спирта.

Проведение аукциона запланировано на 28 октября. Новый владелец получит немало недвижимости, оборудование и транспортные средства", - говорится в сообщении.

Напомним:

Фонд госимущества 23 сентября объявил о проведении аукциона по продаже третьего объекта ГП "Укрспирт" - Овечацкого МПД (объект ГП "Укрспирт"), стартовая цена - 19,838 млн грн.

Экономическая правда