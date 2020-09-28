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Гривня на закрытии межбанка укрепилась

Понедельник, 28 сентября 2020, 17:21
 

28 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,27 - 28,29 гривни;

Евро - 32,97 - 33,00 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,19 - 28,37 гривни. Евро покупают по 32,64 гривни, продают по 33,05 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,21 - 28,32 гривни, евро - 32,78 - 32,87 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 сентября на уровне 28,27 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,88 грн (на 25 сентября - 32,89 гривни).

28 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

25 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

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Экономическая правда

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