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Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

Пятница, 25 сентября 2020, 17:15
 

25 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,29 - 28,31 гривни;

Евро - 32,91 - 32,94 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,18 - 28,35 гривни. Евро покупают по 32,64 гривни, продают по 33,07 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,24 - 28,24 гривни, евро - 32,78 - 32,88 гривни.

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Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 25 сентября на уровне 28,25 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,89 грн (на 24 сентября - 32,96 гривни).

25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Экономическая правда

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