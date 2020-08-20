Зеленский поручил Минобороны закупить 3 причала для наличия у госзавода заказов

Президент Владимир Зеленский заявил, что госпредприятия должны иметь господдержку и заказы и поручил Минобороны заказать три причала у госзавода "Паллада" ГК "Укроборонпром".

Об этом он заявил в Херсоне во время посещения государственного завода "Паллада", передает Офис президента.

Отмечается, что в разговоре с Зеленским гендиректор завода заявил, что несмотря на то, что предприятие государственное, оно почти не имеет госзаказов и самостоятельно ищет покупателей продукции.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что необходимо менять имеющуюся практику.

"Все, что позволит поддержать предприятия и обеспечить работой людей, - мы поддерживаем", - заявил Зеленский.

Сообщается, что президент обсудил в телефонном разговоре с заместителем главы Минобороны Александром Миронюком вопрос обеспечения завода "Паллада" заказами.

"Было согласовано, что до конца месяца "Паллада" подготовит пакет документов для оформления заказа трех причалов, и уже в сентябре контракт будет подписан", - говорится в сообщении.

Кроме этого, работники завода пожаловались на нехватку специалистов для таких заводов, как "Паллада".

"Образование в Украине недостаточно качественное, чтобы воспитывать работников для таких заводов, как наш. Можно создать программу, чтобы мы знали, что украинцы могут получить хорошое, качественное, современное образование, чтобы мы знали, что обеспечены работниками на будущее? Потому что развитие завода - это хорошо, но завод без людей работать не будет", - отметили представители предприятия.

"Мы знаем об этой проблеме и готовим программу улучшения профессионально-технического образования. Это очень важная для нас отрасль, которая поможет Украине стать конкурентоспособной", - в свою очередь заявил Зеленский.

Экономическая правда