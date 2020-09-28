Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

28 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,29 - 28,31 гривни;

Евро - 32,98 - 33,00 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,20 - 28,38 гривни. Евро покупают по 32,63 гривни, продают по 33,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,28 - 28,33 гривни, евро - 32,81 - 32,90 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,26 - 28,32 гривни, евро - 32,78 - 32,87 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 сентября на уровне 28,27 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,88 грн (на 25 сентября - 32,89 гривни).

25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

25 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

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Экономическая правда