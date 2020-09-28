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Курс валют на 28 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 28 сентября 2020, 11:00
 

28 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,29 - 28,32 гривни;

Евро - 32,90 - 32,92 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,19 - 28,38 гривни. Евро покупают по 32,62 гривни, продают по 33,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,24 - 28,34 гривни, евро - 32,80 - 32,89 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 сентября на уровне 28,27 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,88 грн (на 25 сентября - 32,89 гривни).

25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

25 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

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Экономическая правда

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