Курс валют на 28 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
28 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,29 - 28,32 гривни;
Евро - 32,90 - 32,92 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,19 - 28,38 гривни. Евро покупают по 32,62 гривни, продают по 33,04 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,24 - 28,34 гривни, евро - 32,80 - 32,89 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 сентября на уровне 28,27 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,88 грн (на 25 сентября - 32,89 гривни).
25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
25 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.
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Экономическая правда
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