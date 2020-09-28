Как электросамокаты Bolt будут работать зимой

Сервис аренды электросамокатов Bolt в Киеве будет работать даже при температуре +2 градуса по Цельсию.

Об этом заявил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный в интервью Экономической правде.

По его словам, единственное ограничение для работы аренды электросамокатов - это скользкая поверхность.

"Пока не будет перманентно скользкой поверхности, мы будем самокаты предлагать. Мы понимаем, что количество пользователей будет меньше, но практика показывает, если человек вышел на улицу в холодную погоду, то, наверное, он в куртке, перчатках и шапке и для него нет большой разницы ехать на самокате, или идти пешком. Поэтому очень многие пользователи используют электросамокат даже когда холодно и в +5, и в +2", - заявил представитель Bolt.

"Однозначно единственный стоп-фактор для пользования - это сильный дождь, снег или гололедица. Если речь идет о краткосрочном ухудшении погодных условий, мы просто блокируем возможность пользования самокатами. Если же мы видим, что целый день будет дождь, мы можем самокаты вообще не выставлять", - рассказал Потичный.

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Экономическая правда