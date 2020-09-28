Курс гривни к доллару продолжает обновлять годовые минимумы

Бизнесмен Игорь Тынный: Фирташ не такой, как Коломойский. Он что-то строил Об олигархах-циниках и олигархах-созидателях, ответственности Зеленского за урезание "зеленых" тарифов, бизнесе с семьей Левочкиных, а также о том, кто "гоняет" Тынного и хочет его наказать.

Министр финансов Сергей Марченко: У меня не было задачи быть министром, "у которого нет денег" Глава Минфина рассказал ЭП, как он планирует выводить страну из бюджетного кризиса, где будет занимать деньги, как будет договариваться с МВФ, и почему его каждый день "увольняют" депутаты.(укр)