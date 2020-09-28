Курс гривни к доллару продолжает обновлять годовые минимумы
Понедельник, 28 сентября 2020, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 сентября на уровне 28,27 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,88 грн (на 25 сентября - 32,89 гривни).
Напоминаем:
25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
25 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.
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Экономическая правда
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