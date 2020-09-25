Данилюка назначили главой наблюдательного совета Нацдепозитария

Наблюдательный совет Национального депозитария Украины назначил бывшего министра финансов и секретаря СНБО Александра Данилюка главой наблюдательного совета учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба НДУ.

"Главйо Наблюдательного совета ПАО "НДУ" был избран независимий директор - Александр Данилюк, который имеет значительный профессиональный опыт, знания и компетенцию, необходимые для эффективной работы главой Наблюдательного совета НДУ. В 2019 году Александр занимал должность секретаря СНБОУ, а с апреля 2016 по июнь 2018 занимал должность министра финансов Украины", - говорится в сообщении.

Заместителем главы наблюдательного совета избран представитель акционера НБУ - Николая Селехман.

Также на заседании 24 сентября сформировали состав комитетов наблюдательного совета: Комитет по вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам и Комитет по вопросам аудита и управления рисками.

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Напомним:

В августе 2020 года акционеры Национального депозитария Украины на внеочередном собрании обновили состав наблюдательного совета, избрав в него 5 независимых директоров, среди них - экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

Данилюк отстаивал законность и целесообразность национализации "ПриватБанка" в 2016 году, что обжаловал в суде Игорь Коломойский.

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.

27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.

Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

В 2015–2016 годах Данилюк был заместителем главы Администрации президента, в 2016–2018 годах возглавлял Министерство финансов. Был уволен с должности после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Во время президентской предвыборной кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.

Экономическая правда