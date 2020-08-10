Данилюк стал членом набсовета Нацдепозитария

Акционеры Национального депозитария Украины на внеочередном собрании обновили состав наблюдательного совета, избрав в него 5 независимых директоров, среди них - экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

Об этом сообщает пресс-служба НДУ.

Также независимыми директорами назначили: независимого члена совета директоров Ferrexpo, бывшего правительственного уполномоченного по вопросам управления госдолгом Виталия Лисовенко, партнера Cornerstone Financial Group Виталия Милентьева, гендиректора "Авеллум Партнерс" Николая Стеценко и директора и партнера Nobles Владимира Якубовского.

Представителями государства переизбрали члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александра Панченко и заместителя директора департамента - начальника управления департамента открытым рынкам Николая Селехмана.

"В новый состав Наблюдательного совета ПАО "НДУ" вошли 5 независимых директоров. Это составляет большинство от общего количественного состава наблюдательного совета, что соответствует лучшим международным стандартам корпоративного управления.

Уже в ближайшее время состоится первое заседание нового состава Наблюдательного совета НДУ. Первоочередными задачами для новоизбранных членов станет избрание главы совета и определения общего видения будущего направления в развитии деятельности НДУ", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Данилюк отстаивал законность и целесообразность национализации "ПриватБанка" в 2016 году, что обжаловал в суде Игорь Коломойский.

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.

27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.

Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

В 2015–2016 годах Данилюк был заместителем главы Администрации президента, в 2016–2018 годах возглавлял Министерство финансов. Был уволен с должности после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Во время президентской предвыборной кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.

Экономическая правда