В Раде "с дня на день" ожидают законопроект о налоговой амнистии, в "тени" может находиться 50 миллиардов 

Народные депутаты в скором времени ожидают регистрацию законопроекта о налоговой амнистии от президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев.

"Со дня на день ждем законопроект о налоговой амнистии от Президента. Цели ясны. Задачи определены.Текст согласован", - пишет он.

Также по словам депутата, у амнистии есть несколько задач:

- дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией;

- привлечь деньги в экономику;

- привлечь деньги в бюджет из налогов

"Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан конечно никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд. Если удастся вывести хотя бы 10 это будет победой, мое мнение", - резюмирует Гетманцев.

Напомним:

В мае Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Верховную Раду, закон примут до конца года.

"Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", - заявил президент.

Зеленский сказал, что сейчас есть обсуждение вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.

Ранее в интервью ЭП Данил Гетманцев заявил, что налоговая амнистия будет платной и власти планируют привлечь в бюджет 5% от сумм, которые будут амнистированы









