УЗ возобновляет курсирование пригородных поездов Харьков – Золочев
"Укрзализныця" возобновляет курсирования пригородных поездов Харьков - Золочев, поезда будут курсировать с понедельника по пятницу начиная с 26 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Facebook.
"Это стало возможным благодаря согласованию региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что пассажиры должны придерживаться масочного режима и других рекомендаций МЗ во время путешествия.
Напомним:
"Укрзализныця", в связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах, с 21 сентября возобновляет продажу билетов на ряд поездов из станций, где раньше продажа билетов был временно остановлена.
Экономическая правда
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