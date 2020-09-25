УЗ возобновляет курсирование пригородных поездов Харьков – Золочев

"Укрзализныця" возобновляет курсирования пригородных поездов Харьков - Золочев, поезда будут курсировать с понедельника по пятницу начиная с 26 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Facebook.

"Это стало возможным благодаря согласованию региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что пассажиры должны придерживаться масочного режима и других рекомендаций МЗ во время путешествия.

Напомним:

"Укрзализныця", в связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах, с 21 сентября возобновляет продажу билетов на ряд поездов из станций, где раньше продажа билетов был временно остановлена.

Экономическая правда