Антикоррупционный совет Зеленского не собирается больше года

Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, которую возглавил президент Владимир Зеленский, не собирался с июля 2019 года.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на переписку с Офисом президента.

В частности, в мае стало известно, что Национальный антикоррупционный совет фактически не работает. С мая по сентябрь Нацсовет также не собиралась.

"По информации, предоставленной Директоратом по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности ОПУ, в течение запрашиваемого периода заседаний Национального совета по вопросам антикоррупционной политики не проводилось", - говорится в последнем ответе ОПУ.

В июне 2020 года произошли кадровые изменения в антикоррупционном Нацсовете.

Зеленский самостоятельно возглавил совет и ввел туда главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Ивана Баканова, секретаря СНБО Алексея Данилова, руководительницу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову (по согласию), руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука (по согласию), главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого (по согласию) и другие.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин наоборот был исключен.

Экономическая правда