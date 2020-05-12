Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики Зеленского не собирался с июля 2019 года

Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, которую президент Владимир Зеленский перезапустил в июне прошлого года, собралась на заседание всего один раз в июле 2019 года.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письма Офиса Президента и комментарий бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки.

По данным Департамента документального обеспечения ОПГ в регистрационно-справочной базе входящей и исходящей служебной корреспонденции отсутствуют протоколы заседаний данной Нацсовета.

В июне 2019 года в состав Национального совета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти и др.

Согласно действующему Указу Президента Владимира Зеленского Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики формально до сих пор возглавляет Руслан Рябошапка. Также туда входят Максим Нефьодов, Александр Данилюк, Сергей Верланов и много других лиц, которые уже не занимают государственные должности.

"Нацсовет по антикоррупции может быть эффективным инструментом выработки политики. В качестве примера, по результатам первого заседания был решен вопрос с запуском работы Антикоррупционного суда, с восстановлением ответственности за незаконное обогащение, с перезапуском НАПК, а также внесены изменения в УПК, которыми устранен ряд препятствий в быстром и эффективном расследовании", - так прокомментировал StateWatch идею перезапуска Нацсовета Рябошапка.

Бывший Генпрокурор отмечает, что отсутствие работы Нацсовета сейчас может означать то, что реальная антикорполитика не в приоритете у Президента Владимира Зеленского и его офиса.

В соответствии с Положением о Нацсовете - это консультативно-совещательный орган, который регламентируется и контролируется Президентом Украины.

Его задачей является совершенствование антикоррупционной стратегии, анализ предотвращения коррупции и улучшение координации между антикоррупционными органами.