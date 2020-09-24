Гривня продолжает обновлять годовые минимумы
Четверг, 24 сентября 2020, 19:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 25 сентября на уровне 28,25 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,89 грн (на 24 сентября - 32,96 гривни).
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Напомним:
24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.
24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
Экономическая правда
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