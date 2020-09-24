Межбанк: гривня дешевеет к доллару, но укрепляется к евро

Министр финансов Сергей Марченко: У меня не было задачи быть министром, "у которого нет денег" Глава Минфина рассказал ЭП, как он планирует выводить страну из бюджетного кризиса, где будет занимать деньги, как будет договариваться с МВФ, и почему его каждый день "увольняют" депутаты.(укр)

Бой за "Днепр": как "киберспортсмены" обыграли бизнесменов из списков Forbes Среди претендентов на столичный отель были Тигипко, Столар, Новинский, Фиала, младший Черновецкий и другие известные бизнесмены. Впрочем, никто из них не смог перебить ставку инвесторов из сферы киберспорта. Как это произошло? (укр)