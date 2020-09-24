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Межбанк: гривня дешевеет к доллару, но укрепляется к евро

Четверг, 24 сентября 2020, 17:17
 

24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,26 - 28,28 гривни;

Евро - 32,89 - 32,91 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,14 - 28,32 гривни. Евро покупают по 32,65 гривни, продают по 33,07 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,20 - 28,29 гривни, евро - 32,78 - 32,88 гривни.

Напомним:

24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни. Евро - 32,93 - 32,95 гривни.

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