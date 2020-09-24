Межбанк: гривня дешевеет к доллару, но укрепляется к евро
24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,26 - 28,28 гривни;
Евро - 32,89 - 32,91 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,14 - 28,32 гривни. Евро покупают по 32,65 гривни, продают по 33,07 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,20 - 28,29 гривни, евро - 32,78 - 32,88 гривни.
Напомним:
24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни. Евро - 32,93 - 32,95 гривни.
Читайте также: Курс валют: как он определяется, кто на него влияет и на что надо ориентироваться
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua