Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль заявил, что кредиты под "5-7-9%" продолжат выдавать в 2021 году

Четверг, 24 сентября 2020, 18:35
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что программа "Доступные кредиты "5-7-9%" будет продолжена на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.

Об этом он сообщил во время встречи с Американской торговой палатой (ACC).

"Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продлить программу и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получил кредиты, и иметь их на 2-3 месяца - бессмысленно.

Соответственно, мы уже заложили деньги в проект госбюджета по этому направлению на 2021. Бизнес сможет взять кредиты, как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования ", - отметил Шмыгаль.

Напомним:

На компенсацию процентных ставок по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2021 году планируют потратить 2 млрд грн.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!