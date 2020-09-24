Шмыгаль заявил, что кредиты под "5-7-9%" продолжат выдавать в 2021 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что программа "Доступные кредиты "5-7-9%" будет продолжена на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.

Об этом он сообщил во время встречи с Американской торговой палатой (ACC).

"Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продлить программу и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получил кредиты, и иметь их на 2-3 месяца - бессмысленно.

Соответственно, мы уже заложили деньги в проект госбюджета по этому направлению на 2021. Бизнес сможет взять кредиты, как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования ", - отметил Шмыгаль.

Напомним:

На компенсацию процентных ставок по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2021 году планируют потратить 2 млрд грн.