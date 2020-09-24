После критики Зеленского, Кабмин сменил главу Укртрансбезопасности

Facebook Єгор Прокопчук

23 сентября Кабинет министров назначил главой Государственной службы по безопасности на транспорте Егора Прокопчука.

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

С Прокопчуком заключили контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Согласно декларации новопризначеного головы, с 2016-го года до 2019-го он работал генеральным директором ГП "Кривбасспромводоснабжение", которое занимается промышленным водоснабжением и очисткой сточных вод в Кривом Роге.

За прошлый год на этом посту он заработал более 400 000 гривен.

Напомним:

В августе президент Владимир Зеленский поставил задачу Министерству инфраструктуры перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), а также установить 50-80 комплексов автоматического весового контроля.