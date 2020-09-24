Фонд гарантирования снова попытается продать долги АвтоКрАЗа Жеваго - теперь со скидкой в 97%

Фонд гарантирования вкладов физлиц назначил продажу активов банков "Дельта" и "Финансы и кредит" на 9,44 млрд грн - основную часть лота составляют права требования по кредитам "АвтоКрАЗ" и "Полтавского автоагрегатного завода" Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в состав пула вошли 9 кредитов юридических лиц. Часть из них находятся в залоге НБУ. Средняя просрочка по кредитам - почти 5 лет. По всем кредитным договорам продолжаются судебные производства. По 8 кредитам - уголовные дела, 4 в разработке Государственной исполнительной службы.

Торги пройдут по голландской моделью аукциона. Начальная цена лота - 332,25 млн грн.

Сообщается, что пул в таком составе уже не раз было выставлено на торги, но до сих пор не нашлось покупателя.

В Фонде отмечают, что речь идет о продаже именно прав требования по кредитам, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости, предприятия, или имущества в залоге по этим кредитам.

Это означает, что при покупке этого лота активов инвестор получает права кредитора по соответствующим активам.

Напомним:

Весной президент Владимир Зеленский попросил генерального директора Кременчугского автомобильного завода передать владельцу предприятия Константину Жеваго просьбу выйти на связь.