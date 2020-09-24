Тынный про Геруса: мои коллеги уверены, что он человек "Привата" и по нему плачет тюрьма

Один крупнейших инвесторов в "зеленую энергетику" Игорь Тынный считает, что глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилком услуг Андрей Герус человек "Привата" и по нему "плачет тюрьма".

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

Тынный заявил, что Герус был одним из тех, кто оказал влияние на Кабмин по решению вопроса "зеленых тарифов", а глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк полностью креатура нардепа.

"Я не детектив и не могу доказать, но сотни коллег по несчастью, все мы уверены, что он (Герус, - ЕП.) живет и богатеет с этой истории ежедневно и на постоянной основе.

Потому что эта скидка по 1,3 млн долларов в день – ею можно поделиться с властью, с чиновниками. Для них это ключевой момент, чтобы все оставалось, как есть сейчас.

Отвечая на вопрос как можно охарактеризировать решения властей, принятые при участии Геруса, Тынный ответил:

"Тюрьма по нему плачет. Можете цитировать."

Также он заявил, что Герус - человек группы "Приват" Коломойского-Боголюбова.

"Мы раз за разом даем ему (Герусу, ЕП.) и его коллегам вопиющие факты коррупции, связанные с группой "Приват". Если конкретно, берем "Запорожьеоблэнерго" и просим: "Чудак, ну хоть раз покажи свою принципиальность, вот на этом кейсе". Молчание, как у аквариумной рыбки.

Поэтому, ни при каких обстоятельствах не поверю в его независимость от "Привата". Мне кажется, что он – их прямое порождение от и до. Это дело журналистов – следить, где человек получает зарплату и куда ездит за инструкциями, но все мои коллеги уверены на 99%, что это человек "Привата", - резюмирует бизнесмен.

Читайте подробнее в интервью: Бизнесмен Игорь Тынный: Фирташ не такой, как Коломойский. Он что-то строил

Напомним:

Тынный считает, что энергетическую отрасль отдали на разграбление металлургическим группам, в т.ч Игорю Коломойском, Виктору Пинчуку и их партнерам.

Экономическая правда