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Энергетику отдали на разграбление Коломойскому, Пинчуку и Суркису - бизнесмен Тынный

Четверг, 24 сентября 2020, 12:47
 

Один крупнейших инвесторов в "зеленую энергетику" Игорь Тынный считает, что энергетическую отрасль отдали на разграбление металлургическим группам, в т.ч Игорю Коломойском, Виктору Пинчуку и их партнерам.

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

"В моем понимании всю энергетическую отрасль на некоторый период отдали на разграбление "металлургам". У них сейчас какие-то мега-скидки. Это, мне кажется, абсолютно преступная схема.

Ферросплавным, электролитическим (металлургам - ЕП). А что такое эта "зеленая металлургия", которую пролоббировали Виктор Пинчук с товарищами? Это точно такая же коррупция.

Тынный также подтвердил, что к этому процессу причастны группы Коломойского и Пинчука и их партнеры.

"Геннадию Боголюбову, Игорю Суркису и всем, кто в списке партнеров. Я думаю, что сейчас в среднем они где-то 1,3 млн долларов в день экономят по сравнению с той ценой, которую должны были бы платить", - заявил он.

Читайте подробнее в интервью: Бизнесмен Игорь Тынный: Фирташ не такой, как Коломойский. Он что-то строил

Экономическая правда

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энергетика авиация Пинчук Суркис

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