В 4 квартале 2020 года гривня не должна превысить уровень 30 грн/доллар — финансисты

В 4 квартале 2020 года гривня будет колебаться в узком диапазоне и не должна превысить уровень 30 грн/доллар.

Об этом заявили участники круглого стола "Какие риски для гривни несут осень-зима 20/21", который провел онлайн "Финансовый клуб".

"Если все будет хорошо, то курс может быть 27 грн/доллар. Если все пойдет по негативному сценарию, то я не думаю, что курс будет значительно выше 29 грн/доллар", - заявила начальник управления казначейства Банка Форвард Наталья Шишацкая.

"Наш базовый сценарий предполагает, что у нас не будет следующего транша МВФ до конца этого года. И мы ожидаем, что курс будет в диапазоне 29-30 грн/доллар. Это не так уж и много по отношению к текущему уровню курса", - в свою очередь подчеркнул глава департамента макроэкономических исследований ICU Сергей Николайчук.

"Мы ожидаем ухудшения условий торговли, в частности развернется ситуация с ценами на рынке металлургической продукции и руды. Кроме того, ситуация с урожаем зерновых в этом году немного хуже, чем в прошлом. Сейчас мы ожидаем урожай 70-72 млн т, а Минэкономики прогнозирует 68 млн т, что меньше прошлогодних 75 млн т. Из-за этого уменьшится выручка аграриев", - пояснил он.

По его словам, на валютный курс гривни повлияют и расходы госбюджета.

"Мы ожидаем в IV квартале весьма существенные бюджетные расходы. Учитывая отсутствие значительных валютных поступлений, это будет давить на обменный курс как через канал импорта, так и канал покупки валюты населением и меньших объемов продаж.

Плюс неопределенность, связанная с местными выборами, неопределенность относительно дальнейшей судьбы программы МВФ. Это будет создавать негативный фон", - сказал Николайчук.

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Иностранцы теряют интерес к украинскому госдолгу: как на это отреагирует гривня

Напомним:

На 2021 год украинский бизнес закладывает курс гривни к доллару на уровне 29 грн/доллар, свидетельствует исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией.

Среднегодовой курс доллара к гривне в 2021 году ожидается на уровне 29,1 гривни за доллар.