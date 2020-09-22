Бизнес прогнозирует курс гривни к доллару на уровне 29 грн в 2021 году – ЕБА

На 2021 год украинский бизнес закладывает курс гривни к доллару на уровне 29 грн/доллар, свидетельствует исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией.

Об этом заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, представляя результаты исследования, передает "Интерфакс-Украина".

Также сообщается, что 60% опрошенных компаний планируют оставить штат в нынешнем составе, 28% - увеличивать, 12% - сокращать. 54% опрошенных планируют увеличивать зарплату сотрудникам.

По словам Деревянко, исследование показало, что необходимость судебной реформы впервые вышло в требованиях бизнеса к правительству на первое место, оставив борьбу с коррупцией на втором месте. На третьем - необходимость стабильности в политической плоскости и хорошее управление.

В ЕБА добавили, что 60% опрошенных представителей компаний-членов ЕБА имеют положительные ожидания относительно роста бизнеса в 2021 году, в прошлом году таких было 77%, а в 2018 году - 75%.

При этом, 37% опрошенных ожидают 10% роста доходов, а 28% - рост на 10-20%.

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Напомним:

Среднегодовой курс доллара к гривне в 2021 году ожидается на уровне 29,1 гривни за доллар.