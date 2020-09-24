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Шевченко заверил, что НБУ не планирует искусственно сдерживать укрепление гривни

Четверг, 24 сентября 2020, 09:20
 

Валютная политика НБУ не меняется, а в случае разворота рынка Нацбанк не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации, передает пресс-служба регулятора в Facebook.

"Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривни укреплялся, а НБУ пополнял резервы. В сентябре спрос на валюту вырос со стороны импортеров. Это обусловило определенное ослабление гривни. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты.

Фундаментального давления на гривню нет. Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты вероятно возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни", - заверили в НБУ.

Напомним:

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.

В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.

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гривня НБУ Кирилл Шевченко

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