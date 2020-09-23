Официальный курс: гривня немного укрепилась

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 24 сентября на уровне 28,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,96 грн (на 23 сентября - 33,12 гривни).

Напомним:

23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 23 сентября на уровне 28,21 гривни. Это самый низкий курс гривни в 2020 году.

23 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.

Экономическая правда