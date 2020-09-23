Официальный курс: гривня немного укрепилась
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 24 сентября на уровне 28,19 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,96 грн (на 23 сентября - 33,12 гривни).
Напомним:
23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 23 сентября на уровне 28,21 гривни. Это самый низкий курс гривни в 2020 году.
23 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.
Экономическая правда
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