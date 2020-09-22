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Официальный курс гривни обновил минимум этого года

Вторник, 22 сентября 2020, 19:10
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 23 сентября на уровне 28,21 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,12 грн (на 22 сентября - 33,20 гривни).

Отметим, что до этого самый низкий курс гривни в 2020 году был зафиксирован днем ранее - 28,20 грн за доллар.

Напоминаем:

22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

22 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни.

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Экономическая правда

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