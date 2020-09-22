Официальный курс гривни обновил минимум этого года
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 23 сентября на уровне 28,21 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,12 грн (на 22 сентября - 33,20 гривни).
Отметим, что до этого самый низкий курс гривни в 2020 году был зафиксирован днем ранее - 28,20 грн за доллар.
Напоминаем:
22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.
22 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни.
Читайте также: Курс валют: как он определяется, кто на него влияет и на что надо ориентироваться
Иностранцы теряют интерес к украинскому госдолгу: как на это отреагирует гривня
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua