Зеленский хочет передать Энергоатом в управление Кабмину

Президент Владимир Зеленский постановил проработать вопрос о передаче управления НАЭК "Энергоатом" от Минэнерго в Кабинет министров.

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

Кроме этого, в документе президент постановил принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электрической энергии государственного сектора в результате выполнения ими спецобязательств участников рынка электроэнергии.

Также Зеленский постановил внести в двухмесячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

Напомним:

НАЭК "Энергоатом" за полгода 2020 года потерял около 10 миллиардов гривень, из которых 6,6 млрд - долги ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную "Энергоатомом" электроэнергию.