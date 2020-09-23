Зеленский хочет передать Энергоатом в управление Кабмину
Президент Владимир Зеленский постановил проработать вопрос о передаче управления НАЭК "Энергоатом" от Минэнерго в Кабинет министров.
Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.
Кроме этого, в документе президент постановил принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электрической энергии государственного сектора в результате выполнения ими спецобязательств участников рынка электроэнергии.
Также Зеленский постановил внести в двухмесячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.
Напомним:
НАЭК "Энергоатом" за полгода 2020 года потерял около 10 миллиардов гривень, из которых 6,6 млрд - долги ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную "Энергоатомом" электроэнергию.
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