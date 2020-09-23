Гривня снова потеряла позиции на межбанке

23 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,22 - 28,24 гривни;

Евро - 32,97 - 33,00 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,10 - 28,30 гривни. Евро покупают по 32,73 гривни, продают по 33,15 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,26 гривни, евро - 32,96 - 32,84 гривни.

Напомним:

23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 23 сентября на уровне 28,21 гривни. Это самый низкий курс гривни в 2020 году.

Экономическая правда