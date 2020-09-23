Курс валют на 23 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,17 - 28,19 гривни;
Евро - 32,92 - 32,94 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,10 - 28,29 гривни. Евро покупают по 32,73 гривни, продают по 33,17 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,16 - 28,24 гривни, евро - 32,90 - 33,05 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 23 сентября на уровне 28,21 гривни. Это самый низкий курс гривни в 2020 году.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,12 грн (на 22 сентября - 33,20 гривни).
Экономическая правда
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