Курс валют на 23 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,17 - 28,19 гривни;

Евро - 32,92 - 32,94 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,10 - 28,29 гривни. Евро покупают по 32,73 гривни, продают по 33,17 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,16 - 28,24 гривни, евро - 32,90 - 33,05 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 23 сентября на уровне 28,21 гривни. Это самый низкий курс гривни в 2020 году.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,12 грн (на 22 сентября - 33,20 гривни).

Экономическая правда