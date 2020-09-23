Вице-премьер Уруский просит убрать из публичного рассмотрения проект Стратегии развития ОПК

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский обратился к министру экономики Игорю Петрашко с просьбой убрать из публичного рассмотрения проект Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в письме Уруского, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

Такую просьбу вице-премьер объясняет введением в действие решения СНБО об одобрении Стратегии нацбезопасности Украины. Хотя не показывает, в чем противоречие между двумя документами.

Кроме того, Уруский просит безотлагательно предоставить Минстратегпрому материалы по подготовке проекта Стратегии ОПК "для изучения и согласования с заинтересованными центральными органами исполнительной власти".

"Проект Стратегии развития ОПК несколько месяцев разрабатывался Минэкономики в сотрудничестве с международными партнерами и общественностью. Поэтому то, что вице-премьер уже на этапе обнародованного проекта Стратегии будет его только изучать, указывает, что в профильном Министерстве стратегпромышленности вовремя не приняли участие в подготовке документа, а теперь пытаются вмешаться в процесс утверждения Стратегии ОПК", - объясняет глава StateWatch Глеб Каневский.

Напоминаем:

Системные преобразования, предусмотренные Стратегией, направлены на повышение эффективности оборонной промышленности путем реструктуризации государственных предприятий, которые вовлечены в производство вооружения и военной техники в Украине, и предусматривают частичную приватизацию некоторых нестратегических предприятий, упорядочивание активов неэффективных или фактически недействующих предприятий.

Новый вице-премьер-министр Уруский не впервые пытается остановить ранее начатые процессы реформ.

В августе Министр промышленности исключил из списка приватизации 5 предприятий с большими налоговыми долгами.

В начале сентября стало известно, что Минстратегпром хочет изменить Соглашение об Ассоциации с ЕС.

О том, для чего в Украине создали новое Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности читайте в статье: Вперед в прошлое Или большие аппетиты Минпрома и первый гвоздь в реформу "Укроборонпрома"

Экономическая правда