Министр промышленности исключил из списка приватизации 5 предприятий с большими налоговыми долгами

Новый вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства с голоса предложил исключить 19 государственных предприятий из списка приватизации, 5 из которых имеют большие налоговые долги.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

Уруский обосновал свое решение формулировкой "для дополнительного изучения".

Пять из исключенных предприятий имеют большие налоговые долги, то есть являются убыточными, подчеркивают в StateWatch.

В частности Завод порошковой металлургии в г. Бровары Киевской области, по данным аналитической системы YouControl, имеет 21 млн грн налогового долга. Недавно местные СМИ сообщали со ссылкой на Госстат, что этот же завод также задолжал своим работникам 22 млн грн зарплаты.

Научно-исследовательский проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза, который находится в Днепропетровской области, задолжал налоговой 11 млн грн. В апреле этого года НАБУ сообщило, что экс-директора государственного института подозревают в растрате 67 млн грн.

ГП "Экотрансэнерго", что на Львовщине, имеет долг 3 млн грн. По данным местных СМИ, госпредприятие, которое должно организовать природоохранные работы по восстановлению экологического равновесия в зоне деятельности бывшего серного предприятия, несколько лет не имело бюджетного финансирования.

Научно-исследовательский институт техники безопасности химпроизводств задолжал почти 1 миллион гривен налогов и ГП "Химтехнология" задолжало 640 тыс грн налогов. Оба предприятия находятся в г. Северодонецк на Луганщине.

Напомним, правительство передало Фонду госимущества 200 объектов для приватизации.

Экономическая правда