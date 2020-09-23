Шмыгаль рассказал о путеводителе для иностранных инвесторов

В Украине впервые разработали и представили всеобъемлющий путеводитель для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide. Это аналитический инструмент, в котором можно найти информацию об инвестиционных проектах, о ресурсный потенциал страны, об изменениях в регуляторной политике.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Прямая речь Шмыгаля "Путеводитель дает полное видение и понятную картину о том, куда и как лучше инвестировать в Украину.

В гайде можно найти информацию о каждой отрасли украинской экономики от сельского хозяйства и энергетики к инфраструктуре и ИТ-отрасли. UkraineInvest Guide будет обновляться ежеквартально, чтобы инвесторы были обеспечены самой актуальной информацией.

Презентация обновленного гайда для инвесторов - это начало большой истории для популяризации Украины как страны, привлекательной для инвестиций".

Детали: Он рассказал, что правительство и ОПГ уже выбрали 60 самых привлекательных инвестпроектов и данные о них.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.