Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,29 - 28,22 гривни;

Евро - 33,06 - 33,09 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,12 - 28,31 гривни. Евро покупают по 32,87 гривни, продают по 33,28 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,23 гривни, евро - 33,05 - 33,16 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 28,20 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,20 грн (на 21 сентября - 33,35 гривни).

22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

Отметим, что до этого самый низкий курс гривни в 2020 году было зафиксировано 30 марта - 28,18 грн за доллар.

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