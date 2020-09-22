На Банковой надеются на принятие законопроекта об "инвестнянях" в октябре

В Офисе Президента надеются на принятие в целом президентского законопроекта № 3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" в октябре этого года.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, передает Укринформ.

"Мы ожидаем в начале октября, что парламент рассмотрит и поддержит в целом законопроект … который предусматривает предоставление определенного пакета стимулов и льгот тем инвесторам, которые будут инвестировать и создавать рабочие места в Украине.

Прежде всего речь идет об отраслях, которые создают высокую добавленную стоимость - это перерабатывающая промышленность, логистика, объекты социальной инфраструктуры", - сказала Ковалив.

Она добавила, что этот законопроект направлен на внутренних и внешних инвесторов. Также Ковалив отметила, что специальный офис привлечения инвестиций UkraineInvest будет участвовать в помощи инвесторам, в реализации проектов и подписании соответствующих соглашений с правительством.

"UkraineInvest, по сути, будет инвестиционной няней для украинских и международных инвесторов, которые будут в рамках инструментов, предусмотренных законом, обращаться к правительству за поддержкой. Мы ожидаем, что уже в начале следующего года мы будем работать с первыми такими проектами", - сказала Ковалив.

Напомним:

21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.

Президент Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.