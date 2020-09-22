Фонд госимущества хочет вдвое увеличить план поступлений от приватизации в 2021 году

Фонд госимущества обсуждает с нардепами и Кабмином возможность увеличения плана приватизационных поступлений в 2021 году в 2 раза - до 12 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

"План, который сейчас представлен правительством в Верховную Раду по поступлениям от приватизации в 2021 году, установлен на уровне 6 млрд грн.

Мы сейчас общаемся с депутатами, с правительством и уточняем бюджетные показатели на следующий год, мы будем предлагать его увеличение до 12 млрд грн", - подчеркнул Сенниченко.

По его словам, Фонд госимущества сформировал список объектов для приватизации на 2021 год, который, в частности, содержит в себе облэнерго, завод "Большевик" и Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК).

Сенниченко добавил, что поступления от приватизации составляют 2 млрд грн, а до конца года ожидаются на уровне 3 млрд грн.

Глава Фонда госимущества также заявил, что в 2020 году Фонд провел более 1,4 тыс аукционов и подготовил "инвестиционное меню" на следующий год "на любой вкус".

Напомним:

В проект плана действий правительства на 2020 год предусматривается приватизация до конца года АО "Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Одесский припортовый завод", ГП "Завод "Электротяжмаш", угольной компании "Краснолиманская" и ЧАО "Президент- отель".

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