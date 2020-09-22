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"Укрпочта" планирует заказать услуги аудита за 2020-2022 годы за 25 миллионов

Вторник, 22 сентября 2020, 13:20
 

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" объявил тендер на проведение аудита финотчетности компании за 2020, 2021 и 2022 годы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системы электронных торгов ProZorro.

Отмечается, что конечный срок подачи предложений - 22 октября, дата проведения аукциона - 27 ноября этого года.

При этом, сумма тендерного обеспечения - 500 тыс гривен, минимальный шаг снижения цены 125 тыс грн (0,5%).

Согласно данным в ProZorro, "Укрпочта", в частности, планирует закупить: аудиторские услуги по обзорной проверке сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шесть месяцев по состоянию на 30 июня 2021 и 2022 годов, подготовленной в соответствии с международным стандартом бухгалтерского учета; услуги по аудиту финансовой отчетности за 2020, 2021 и 2022 годы включительно в соответствии с международными стандартами финотчетности.

Также компания планирует закупить предоставление отчетов по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности по МСБУ, а также предоставление аудиторских заключений по обобщенной финансовой отчетности по МСФО.

Кроме этого, аудитор должен будет оказывать консультационную помощь в виде письменных или устных методологических консультаций, проведение презентаций, семинаров по вопросам применения МСФО.

Напомним:

На закупках в ProZorro "Укрпочта" за 4 года сэкономила 1 млрд грн.

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аудит Укрпочта

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