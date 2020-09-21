Курс гривни к доллару снизился до минимального в этом году

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 28,20 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,20 грн (на 21 сентября - 33,35 гривни).

Отметим, что до этого самый низкий курс гривни в 2020 году был зафиксирован 30 марта - 28,18 грн за доллар.

Напоминаем:

21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

21 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

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Экономическая правда