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Валютный рынок: гривня продолжает дешеветь

Понедельник, 21 сентября 2020, 17:13
 

21 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,23 - 28,25 гривни;

Евро - 33,17 - 33,19 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,09 - 28,29 гривни. Евро покупают по 32,99 гривни, продают по 33,42 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,24 гривни, евро - 33,13 - 33,23 гривни.

Напомним:

21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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