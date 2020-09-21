Валютный рынок: гривня продолжает дешеветь
Понедельник, 21 сентября 2020, 17:13
21 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,23 - 28,25 гривни;
Евро - 33,17 - 33,19 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,09 - 28,29 гривни. Евро покупают по 32,99 гривни, продают по 33,42 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,24 гривни, евро - 33,13 - 33,23 гривни.
Напомним:
21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.
Экономическая правда
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