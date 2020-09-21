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Минцифры открыло данные из Реестра строительной деятельности

Понедельник, 21 сентября 2020, 19:50
 

Министерство цифровой трансформации открыло данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства.

Об этом написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Он добавил, что уже опубликованы данные более 27000 декларативных и разрешительных документов. По словам Федорова, в новом реестре данных расширен перечень полей, где указана информация, ранее доступная только на бумаге, а также размещены уникальные идентификаторы, которые привязывают к объекту строительства все разрешительные документы. Кроме этого, все данные опубликованы с координатами, что позволяет с точностью выявить объект строительства.

Министр отметил, что вся информация актуальна, структурирована и защищена от несанкционированных изменений. Данные еженедельно публикуются в текстовом формате Json.

Реестр доступен на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Напоминаем:

В июле в Украине начал работать новый реестр строительной деятельности и публичный портал системы.

Среди преимуществ нового реестра - получение данных о правах собственности и земли благодаря электронному взаимодействию между реестрами.

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Экономическая правда

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строительство недвижимость Минцифра

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