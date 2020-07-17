В Украине заработал новый реестр строительной деятельности

В Украине начал работать новый реестр строительной деятельности и публичный портал системы, среди преимуществ нового реестра - получение данных о правах собственности и земли благодаря электронному взаимодействию между реестрами.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины.

Реестр разрешительных документов ГАСИ много лет был местом коррупционный злоупотреблений. Важно, что в отличие от него, новый Реестр находится исключительно в собственности государства. Он защищен от несанкционированного доступа и сохраняется на национальном провайдере облачных сервисов и центров обработки данных De Novo", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне каждый объект будет вноситься в реестр с уникальным идентификатором, что позволит привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, сведения об участниках строительства, фото и другую информацию.

"Среди преимуществ нового реестра - получение данных о правах собственности и земле благодаря электронному взаимодействию между реестрами.

Также автоматические проверки, реестр не даст зарегистрировать объект, который не соответствует законодательным критериям. А еще возможность наносить положение объектов на карту и удобное их отображение по типам. Кроме того, к нему интегрированы справочники и реестры, такие как перечень аттестованных лиц, объектов культурного наследия и опасных объектов", - добавили в Минцифры.

Публичный портал государственной электронной системы в сфере строительства будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового реестра строительной деятельности. А также - актуальную статистику о предоставленных услугах, обновляемую в реальном времени, онлайн-консультации через чат бот и калькулятор для определения класса последствий зданий.

Экономическая правда