За прошедшую неделю банки выдали в 1,5 раза меньше кредитов под "5-7-9%"
Понедельник, 21 сентября 2020, 18:30
За последнюю неделю уполномоченные банки выдали по программе "5-7-9%" 268 кредитов на общую сумму в 682 миллиона гривень, тогда как неделей ранее банки прокредитовали бизнес на 1,03 миллиарда.
Об этом говорится в данных Минфина.
69% (463 миллионов гривен) от общей суммы заключенных сделок на прошлой неделе составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов.
18% (123 миллионов гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Займы на пополнение оборотных средств составляют 13% (86,665 миллиона гривен).
Экономическая правда
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