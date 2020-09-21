За прошедшую неделю банки выдали в 1,5 раза меньше кредитов под "5-7-9%"

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали по программе "5-7-9%" 268 кредитов на общую сумму в 682 миллиона гривень, тогда как неделей ранее банки прокредитовали бизнес на 1,03 миллиарда.

Об этом говорится в данных Минфина.

69% (463 миллионов гривен) от общей суммы заключенных сделок на прошлой неделе составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов.

18% (123 миллионов гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Займы на пополнение оборотных средств составляют 13% (86,665 миллиона гривен).

Экономическая правда